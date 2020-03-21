الثني يصدر تعليمات بشأن الليبيين العالقين في تونس ومصر

أصدر رئيس الحكومة عبدالله الثني تعليمات بتوفير الإقامة لكافة العالقين بمنفذ امساعد الحدودي مع مصر لحين انتهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من خلوهم من المرض.

كما أصدر تعليمات فورية لترتيب إقامة 650 مواطنا علقوا في تونس قال إن سفارة الوفاق تخلت عنهم بعد قرار إغلاق كافة المنافذ لمواجهة وباء كورونا.

الثني وحسب موقع الحكومة توجه بالشكر لكافة العاملين بميناء بنغازي البحري من إدارة الميناء والجمارك لإنهائهم إجراءات الإفراج والنقل لأربع وأربعين حاوية من أصل أربع وخمسين حاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمواد المستخدمة في مكافحة جائحة كورونا ووصولها لصالح جهاز الإمداد الطبي.

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