تعرف على الأشخاص والجهات التي تم استثنائها من قرار فرض حظر التجول

بنغازي-العنوان

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اليوم السبت، بلاغا بَيّنت من خلاله الأشخاص الذين يستثنون من قرار فرض حظر التجول، بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

واستثنى بلاغ وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف الصحفيين والإعلاميين المكلفين م قبل جهات عملهم بمهام رسمية أثناء ساعات حظر التجول.

كما استثنى البلاغ المكلفين بأعمال أثناء ساعات حظر التجول من موظفي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومشروع النهر الصناعي، وموظفي شركة الخليج العرب للنفط، وموظفي شركة البريقة لتسويق النفط، موظفي الشركة العامة للكهرباء.

واستثنى البلاغ أيضا فرق الدفاع المدني وهيأة السلامة الوطنية، ومنتسبي جهاز الإسعاف والطوارئ، ومنتسبي جمعية الهلال الأحمر الليبي، والعناصر الطبية والطبية المساعدة والصيادلة وفنيي المختبرات الطبية العالمين في القطاعين العام والخاص.

كما استثنى البلاغ شاحنات نقل الوقود والغاز، وآليات شركات خدمات النظافة العامة.