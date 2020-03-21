«داخلية الموقتة» تفتح منفذ إمساعد لإدخال العالقين في الجانب المصري

كشفت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، أنها فتحت منفذ إمساعد البري، لإدخال الليبيين العالقين في الجانب المصري، بناء على اتصال هاتفي من وزير الصحة سعد عقوب، عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، والذي أفاد بأن هناك مجموعة عالقة من المواطنين الليبيين خرجوا من مصر قبل سريان قفل الحدود ولم يتمكنوا من الدخول.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، فإن الكوادر الصحية بالتعاون مع بلدية إمساعد أعدت أماكن لإيوائهم وتطبيق الحجر الصحي علي الوافدين، «ثم بموجب كتاب من الدكتورة رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طلبت الإذن لهم بالمغادرة بعد تعبئة نماذج المتابعة كاملة البيانات مع تحديد أماكن إقامتهم وتوقيعهم على تعهد بالالتزام بالحجر الذاتي المنزلي».

إغلاق منفذ امساعد البري ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

وأغلقت السلطات بمنفذ امساعد البري، أمس الجمعة، أبواب المنفذ كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس «كورونا»، ضمن إجراءات الحكومة الموقتة بإغلاق المنافذ البرية والبحرية الجوية لمواجهة الجائحة العالمية.

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