السفارة الليبية في الأردن :على الجالية الليبية الالتزام بقانون الدفاع الأردني رقم 2

أصدرت السفارة الليبية بالعاصمة الاردنية عمان بيانا شددت فيه على الجالية الليبية المتواجدة بالاردن ضرورة الالتزام وتنفيذ ما جاء في أمر الدفاع رقم اثنين الصادر عن الحكومة الاردنية نظرا للظروف الطارئة نتيجة انتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم أجمع.

وأكدت السفارة في بيانها أمس على عدم التنقل والتجوال ابتداء من الساعة السابعة صباحا لنهار اليوم إلى حين صدور تعليمات بالخصوص وعدم مراجعة مركز الحسين للأورام والمستشفيات الطبية الاخرى بخصوص المواعيد الطبية فيما عدا أخذ جرعات الكيماوي المقررة والاتصال بالدفاع المدني بالخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة الى حين التنسيق مع الجهات الحكومية الأردنية لتسهيل آلية تنقلهم.

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