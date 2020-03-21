اللواء هاشم بورقعة: تم تحديد استراحة الطرق السريعة مقراً للحجر الصحي شرق طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

أكد آمر منطقة طبرق العسكرية وبصفته رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء هاشم بورقعة اليوم السبت أنه تم تحديد استراحة الطرق السريعة مقراً للحجر الصحي شرق طبرق.

وأضاف بروقعة خلال تصريحه لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بعد جهود مكثفة من المجلس التسييري لبلدية طبرق تحصلنا على استراحة الطرق السريعة في منطقة البردي شرق طبرق لتكون مقراً للحجر الصحي.

وأوضح أمر المنطقة العسكرية طبرق أنه سوف كلف لجنة صحية وأمنية لمعاينة المكان وتجهيزه بالمعدات والأطقم الطبية، مؤكدًا أن المكان مناسب وقريب من الحدود الليبية المصرية.

وتابع بورقعة :”سنبذل قصارى جهدنا لمحاربة الهجرة غير الشرعية التي تشكل خطراً على أمن وصحة المواطن، ولدينا دوريات صحراوية للتقليل من الهجرة التي تعاني منها الدول الكبرى وأصبحت هاجس وقلق على المواطن الليبي”.

وأفاد آمر منطقة طبرق العسكرية أن هذا دور القوات المسلحة التي تقف صفاً واحداً مع الصحة والأمن والبلديات التي تقع في نطاقنا.

وأشار إلى أنه بخصوص المواطنين القادمين من مصر الأيام الماضية قد أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة وتبين خلوهم من الأمراض وأفرج عنهم مقابل تعهدات مع الجهات المختصة في المنفذ.



وذكر بورقعة أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لدعم أي لجنة في كل القطاعات.

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