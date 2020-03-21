

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 March, 2020

أدت هيئة الإستثمار العسكري ،اليوم السبت ،زيارة تفقدية لمُستشفى الهواري العام وذلك للإطلاع على الموقف العام وتحفيز الفرق العاملة للعمل بجهد أكبر ووتيرة أسرع كما قاموا بالاطلاع على الصعوبة التي تواجه فرق العمل و أصدروا تعليماتهم بتوفير ما تبقى من إحتياجات ونواقص .

و تأتي هذه الزياة إمتثالاً لتعليمات القائد العام للجيش الليبي والتي صدرت خلال الأيام الماضية لكل القطاعات بشأن دعم صيانة وتجهيز مُستشفى الهواري العام ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء Covid19 والحد من إنتشاره ..