لجنة مكافحة جائحة كورونا ببلدية زليتن تخصص مكاناً للعزل الصحي

أخبار ليبيا24

خصصت لجنة إدارة مكافحة جائحة كورونا ببلدية زليتن مكاناً للعزل الصحي وذلك بالمكان السابق لقسم الإسعاف القديم في مستشفى زليتن التعليمي.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة إدارة مكافحة جائحة كورونا ببلدية زليتن بديوان البلدية وناقشت خلاله عديد التدابير لمكافحة الفيروس.

كما تمت مناقشة احتياجات الحرس البلدي والأجهزة الأمنية ومطالبة مديرية الأمن بالبلدية وفرع جهاز الحرس البلدي بخصوص قفل المطاعم و المقاهي والأسواق الشعبية.

وأكدت اللجنة على دعمها لجميع الفرق التطوعية والموافقة على انبثاق عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل مثل الفريق الطبي والتطوعي وغيرها.

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