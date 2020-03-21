لجنة مكافحة كورونا في طبرق: الإدارة الصحية تفتقر للمعدات الأولية الوقائية

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا في طبرق اليوم السبت افتقار الإدارة الصحية في المدينة للمعدات الأولية الوقائية من كمامات وقفازات ومواد تطهير وتعقيم.

وطالب رئيس اللجنة – رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق – فرج بوالخطابية خلال اجتماع طاريء وزارة الصحة والداخلية والحكم المحلي بتوفير كل مايلزم لقطاع الأمن والصحة وتكثيف العمل الجماعي من الجميع.

وأشار بوالخطابية إلى أن بلدية طبرق حدودية وتحتاج لوقفة جادة واحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على الأجهزة الأمنية لمنع دخول الهجرة غير الشرعية وهي أشد خطورة لنقل الأمراض والتشديد في البوابات والتمركزات الأمنية.

وطالب رئيس اللجنة وزارة الداخلية بتقديم المساعدة العاجلة لأفراد الأمن القائمين بواجبهم المناط بهم في تطبيق حظر التجول.

يشار إلى أن الاجتماع حضره عضو اللجنة – آمر منطقة طبرق العسكرية – اللواء هاشم بورقعة وكل أعضاء اللجنة من مدير أمن طبرق ومركز طبرق الطبي وجهاز الحرس البلدي والإمداد الطبي وإدارة الصحة ومركز الأمراض السارية وشركة خدمات النظافة والدعم المركزي وشرطة النجدة.

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