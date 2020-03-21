بوشناف يتفقد تطبيق قرار حظر التجول في بنغازي

أجرى وزير الداخلية ابراهيم بوشناف مساء أمس جولة في مدينة بنغازي للتأكد من مدى تطبيق قرار فرض حظر التجول.

وشملت الجولة حسب الوزارة مختلف مناطق وشوارع مدينة بنغازي الرئيسة التي شهدت انتشارا واسع النطاق لوحدات وكتائب الجيش وأجهزة وإدارات وزارة الداخلية.

كما أجرى بوشناف زيارة لإحدى الصيدليات العاملة في مدينة بنغازي للاطلاع على مدى توفر المخزون الدوائي وعدم ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة الضرورية للوقاية من الأوبئة.

هذا وجدد بوشناف تأكيده بأن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة ورادعة وفورية ضد كل المخالفين الذين ينوون الثراء على حساب الأزمة.

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