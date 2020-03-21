أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية ابراهيم بوشناف بمنع استخدام وسائل النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة داخل المدن وخارجها طيلة اليوم.

وأوضح مدير مكتب وزير الداخلية محمد الوزري في خطاب موجه للمسؤولين المعنيين أن توجيهات الوزير تتضمن قفل المحلات التجارية طيلة اليوم وتكون ساعات عمل محال بيع المواد الغذائية واللحوم والمخابز ومواد التنظيف من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء ويستمر الإذن الممنوح للصيدليات بالعمل طيلة اليوم.