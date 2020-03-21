السماح بدخول بعض المواطنين من منفذ مساعد البري بعد إغلاق الحدود

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بيانا بشأن السماح بدخول بعض المواطنين من منفذ مساعد البري بعد سريان قرار قفل الحدود

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها نفذت بمساندة القوات المسلحة قرارا بقفل الحدود والمنافذ حال بدء سريان المدة المنصوص عليها.

وبينت الوزارة أنها كلفت جهاز مكافحة الجريمة بكامل قوته بتنفيذ الأمر بمنفذ امساعد البري والذي قام بذلك بمساندة سرية من القوات المسلحة إلا أن وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أفاد بأن هناك مجموعة عالقة من المواطنين الليبيين خرجوا من مصر قبل سريان قفل الحدود ولم يتمكنوا من الدخول.

وأضاف البيان أن وزارة الصحة بالتعاون مع بلدية مساعد قد أعدت أماكن لإيوائهم وتطبيق الحجر الصحي عليهم، ثم بموجب كتاب من رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طلبت الإذن لهم بالمغادرة بعد تعبئة نماذج المتابعة كاملة البيانات مع تجديد أماكن إقامتهم وتوقيعهم على تعهد بالالتزام بالحجر الذاتي المنزلي.