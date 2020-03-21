بوسبيحة: الجنوب بعد القذافي نسيا منسيا

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن (فزان) الليبية، علي بوسبيحة أن الجنوب الليبي أصبح نسيا منسيا بعد وفاة الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال بوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” يا أهل فزان الزموا بيوتكم أو احفروا قبوركم ليس لكم خيار آخر فإنكم خارج تغطية حكوماتكم”

وأضاف بوسبيحة أن “حكومة غربستان جهزت خمسة مراكز إيواء وساعية للمزيد ليس فيها مركز واحد في فزان وحتى جهاز التحليل المخصص لكم (الجنوب) حول إلى جهة أخرى” مردفا “حكومة شرقستان جهزت غرف انعاش بمستشفى الهواري بها 100سرير وجارى تجهيز مراكز أخرى وتعقم في شوارع البيضاء كوسيلة وقائية لان الوسائل العلاجية جاهزة لديهم”.

وتساءل بوسبيحة “هل نحن جزءا من هذا الوطن المسمى ليبيا رحمة الله عليك أيها الزعيم معمر القذافي. لقد أصبحت فزان بعدك نسيا منسيا” مردفا فيا أيها الفزانيون الإذلاء التافهون الحقراء النواب والوزراء ووكلاء الوزراء شرقا وغربا. إنهم يعاملونكم بازدراء كإيتام على موائد اللئام وانتم لا يهمكم إلا ما يرمى لكم من بقايا زادهم الملوث بدماء أبنائكم في جبهات القتال بالجهتين. شرقا وغربا”.

وتابع ابو سبيحة “إلى متى هذا الذل والانكسار؟ أما تخافون من ربكم الذى حملتم أمانته وخنتموها؟ أما تستحون من أنفسكم وأهلكم الذين ضيعتم حقوقهم لطمعكم جبنكم؟ أما تقدرون مشاعر أبنائكم وأحفادكم الذين أصبحتم لهم معرة أمام أقرانهم”.

وزاد ابو سبيحة “انتفضوا أيها الحمقى وثوروا لاسترجاع حقوق أهلكم التي هي حقوقكم واقتفوا اثر صنائع الرجال وقدموا استقالاتكم الجماعية وارجعوا للعيش مع أهلكم فإما الحياة بكرامة أو الموت بشرف وعزة”.