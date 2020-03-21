الثني يتفقد تطبيق إجراءات فرض حظر التجول في بنغازي

أجرى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس جولة تفقدية في مدينة بنغازي للتأكد من إجراءات فرض حظر التجول،كما اطلع على احتياجات التمركزات الأمنية المقامة من قبل الجيش والشرطة المتواجدة في الشوارع العامة.

وحسب مديرية أمن بنغازي فقد تفقد الثني خلال جولته التي شملت مداخل ومخارج بنغازي آليات التعامل مع المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

هذا كما تفقد الثني عددا من الصيدليات العاملة في المدينة حيث تأكد من توفر الدواء والمستلزمات الطبية وكذا الأسعار ، معلنا عن وصول عدد كبير من الاحتياجات الدوائية والطبية اللازمة لمواجهة الوباء.

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