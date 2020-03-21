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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بني وليد |

21 March, 2020

أعلن المجلس البلدي بني وليد صباح اليوم حظرا للتجوال من الساعة 6:00 مساء الى 6:00 صباحا نظرا لحالة الطواري التي أعلن عليها الخميس الماضي

وقال عميد بلدية بني وليد في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية ان المدينة في حالة طوارئ مستمر وتأهب لمواجهة خطر فيروس كورونا ودورنا في الحفاظ على سلامة المواطنين وهذا ما جعلنا نفرض حظرًا للتجوال وإغلاق جميع المنافذ في هذا الوقت

ويثمن عميد البلدية جهود أهالي بني وليد في الالتزام لهذا القرار حفاظًا على سلامتهم والبقاء في منازلهم