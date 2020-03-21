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عميد بلدية سوق الجمعة: نتوقع فرض قرار حظر التجول خلال الساعات القليلة القادمة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف إن قرار حظر التجول لا بد أن يكون من جهة مركزية وفي ظل الوضع القائم لمدينة طرابلس والعديد من البلديات لا تتمكن كل بلدية على فرض حظر التجول.

بن يوسف أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه لابد أن تكون طرابلس بالكامل فيها حظر تجول، لافتاً إلى أنه تم عقد إجتماع مع مديرية أمن طرابلس وتم التواصل و الإجتماع مع وكيل وزارة الداخلية بشأن البت في مسألة حظر التجول بطرابلس نتيجة لعدم تجاوب المواطنين في حملة الوقاية واتباع الإرشادات الوقائية الخاصة بعدم التجمهر في بعض الأماكن و الخروج بتجمعات كبيرة.

وأضاف”هناك نوع من عدم اللامبالاة و عدم الحرص من الوباء نحن إمكانياتنا ضعيفة جداً لكننا نقدر أن نفكر بطريقة تجعلنا لا ندخل في تأزم و تفشي الوباء، لأنه لو تم تسجيل إنتشار سيكون من الصعب جداً فالموضوع و خطير”.

وذكر أنهم بإنتظار قرار من المجلس الرئاسي بخصوص فرض قرار حظر التجول، متوقعاً أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة فرض القرار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • والله في عزاء في المنطقة ولازم الواحد يمشي يدير الواجب مع جيرانه ـ وإلي بيقعد في الحوش خليه راقد في الحوش لين إيجيه أجله .

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