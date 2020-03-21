أعلنت لجنة أزمة الوقود المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي أنه سيبدأ خلال الساعات القادمة تزويد محطات الوقود في مدينة طرابلس وضواحيها بعد تفريغ كل من الناقلة “أنوار أفريقيا ” حمولة ” 34 “،مليون لتر، ” أنوار الخليج “31” مليون لتر، وأنوار ليبيا ” 34″ مليون لتر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم السبت برئاسة مدير إدارة الدعم المركزي العميد محمد فتح الله بحث، الأسباب الرئيسة لنقص الوقود خلال هذه الأيام.

وأكدت الوزارة أن أسباب نقص الوقود تتمثل في سوء الأحوال الجوية في ميناء طرابلس البحري وعدم تمكن الناقلة “أنوار أفريقيا”، من دخول الميناء لإفراغ حمولتها، الأمر الذي أدى إلى التأخير في تزويد المحطات بالوقود وتوفيره من مستودع مصراتة النفطي لتغطية النقص الموجود بالمحطات لحين تحسن الأوضاع الجوية ودخول الناقلات.

وتم خلال الاجتماع تأكيد وجود ناقلة في ميناء الزاوية النفطي في انتظار منحها الإذن لتفريغ حمولتها المقدرة بـ”40″ مليون لتر بنزين بالإضافة لتفريغ عدد” 40 “مليون لتر أخرى في مستودع مصراتة النفطي.