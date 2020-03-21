وأكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، على أهمية التواصل مع المواطنين العالقين في الخارج، وتقديم بيانات واضحة ودقيقة بشأن أوضاعهم.

وقال الحويج خلال اجتماع اليوم السبت مع مديري الإدارات والمكاتب التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أوضاع الجالية الليبية في الخارج بما فيها من هم في الدول ذات الانتشار الكبير للوباء بخير وبصحة جيدة مؤكدا على ضرورة الالتزام من أعضاء الجاليات الليبية في الخارج بتعليمات الدول المتواجدين فيها ضمانا لسلامتهم وسلامة أسرهم وذويهم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الحويج أعلن خلال الاجتماع عن تشكيل فريق أزمة لمواجهة وباء كورونا المستجد (COVID-19) وتكليف مدير إدارة الإعلام الخارجي مالك الشريف ناطقا رسميا باسم فريق الأزمة.

واستعرض مديري الإدارات خلال الاجتماع البيانات الواردة من المواطنين العالقين في الدول العربية والأوربية والآسيوية لمتابعة أوضاعهم وما يمكن تقديمه لهم من مساعدات لمواجهة أعباء الحياة في الدول الموجودين فيها والتي أقفلت حدودها.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية، ووزارة الصحة لتوحيد الجهود في مكافحة هذا الوباء كما أثنى الحضور على مبادرة الوزير لإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة والذي اعتمدته الحكومة بفتح حساب للصندوق رقم (711711) بمصرف التجارة والتنمية، ودعا الحضور كافة الليبيين للمساهمة المجتمعية من اجل المشاركة لمكافحة هذا الوباء الفتاك.