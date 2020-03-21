أمريكا ترحب بدعم "الوفاق" لوقف الأعمال العدائية في ليبيا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، الأطراف الليبية كافة لوقف الأعمال العسكرية الدائرة، ورحبت بقبول رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بوقف الأعمال القتالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

القاهرة- سبوتنيك وذكرت الوزارة في بيان “الولايات المتحدة تنضم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وترحب بقرار رئيس الحكومة السراج بدعم وقف فوري إنساني للأعمال العدائية، من أجل السماح للسلطات المحلية بالتعاون في مواجهة التحدي غير المسبوق للصحة العامة الذي يمثله فيروس كورونا المستجد”.

وتابع البيان “حان الوقت لكل الأطراف بما فيها قائد الجيش الوطني خليفة حفتر لوقف العمليات العسكرية”.