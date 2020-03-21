الجفرة.. الأمن والمواطن “صفا واحد” ضد كورونا

يطوف رجال الأمن التابعين لمديرية أمن الجفرة مع رجال الحرس البلدي، كافة الشوارع ومدن البلدية بدخول السادسة مساء للتأكد من تطبيق حظر التجول، وسط التزام كبير من المواطنين بتنفيذ التعليمات والتوجيهات بالبقاء في المنازل وإغلاق جميع الأسواق والمحال التجارية بشكل كامل خلال ساعات الحظر، ما دفع القيادات الأمنية في الجفرة للثناء على تقدير المواطنين لأهمية المرحلة.

وتشهد البلدية حالة وعي ومسؤولية كبيرة من عامة الناس وتعاونا كبيرا ولافتا، حيث أقفلت المساجد والمطاعم والمخابز والأسواق والمقاهي ومحال الخضار ومختلف الأنشطة التجارية أبوابها، وباتت الشوارع خالية تماما من حركة السيارات والمارة في مشهد يعكس درجة كبيرة من الوعي بخطورة الموقف ويجسد حالة من التعاضد بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

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