وزارة الصحة تنبه من صفحات مزورة تنتحل اسمها

أصدرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية بيانا حذرت فيه من قيام عدد من منتحلي الصفحات المزورة باختلاق أكاذيب وإشاعات والتحريف الممنهج للأخبار وتصريحات وزير الصحة سعد عقوب المدرجة على الموقع الرسمي للوزارة.

ونبهت الوزارة في بيانها المواطنين ومتابعي موقع وزارة الصحة إلى أن إدارة الاعلام رصدت خلال هذه الفترة عددا من الصفحات المزورة المؤدلجة التي تعمل على تشويه وزارة الصحة مطالبة المواطنين بتوخي الحذر والدقة والتفطن لهذه الصفحات التي وصفتها بالدسيسة، مشيرة الى أنها تخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي خبر ينشر عبر هذه الحسابات الوهمية.

كما أكدت أن أي تصريح لوزير الصحة سيكون عبر الموقع الرسمي للوزارة.

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