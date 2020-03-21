النجار: نعمل على تجهيز غرف العزل والعناية وستكون جاهزة في غضون أيام

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن المركز يعمل في الوقت الراهن على الرصد والإنذار المبكر من خلال فرق الاستجابة السريعة في عموم ليبيا بشكل مركزي، وإن توحيد الجهود خلق حالة من التنسيق التام والاستعداد لكافة السيناريوهات بشأن فيروس كورونا.

وأوضح النجار في تصريح أمس لوكالة سبوتنيك الروسية أن المركز يصدر تعليماته بشكل مباشر لكافة المناطق، ويشدد الرقابة على كافة المنافذ للكشف على المسافرين والقادمين، مشيرا الى أن المركز يعمل على تجهيز غرف العزل التي قال إنها ستكون جاهزة في غضون أيام قليلة إضافة إلى غرف العناية الفائقة.

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