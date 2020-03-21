هذا ما قالته قيادة الجيش بشأن موقفها من وقف القتال

أكدت القيادة العامة للجيش الليبي أنها ملتزمة بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف.

أعربت القيادة العامة في بيان مصور للناطق باسم الجيش أحمد المسماري عن ترحيبها بالدعوة الصادرة بخصوص وقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لوباء كورونا مؤكدة “أنها أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال رغم الخروق المتكررة وعدم الالتزام بها من قبل المليشيات والمرتزقة الذين لايحترمون المعاهدات والمواثيق الدولية”.

وأكدت أنها كانت ولاتزال تنظر لكل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين بشكل إيجابي” مردفا “سبق لنا الانخراط في عدة محافل واجتماعات دولية ولازلنا نرحب بكل جهد يصب في هذا الاتجاه وبما يضمن تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة الأتراك والسوريون من ليبيا والقضاء على الإرهاب”.

وأضافت القيادة العامة “لابد هنا من التذكير بالمسؤولية المباشرة لبعثة الأمم المتحدة والأطراف الراعية لمؤتمر برلين في إلزام حكومة الوفاق ..وكذلك تركيا زمرتزقتها بوقف الأعمال العدائية باستمرارهم في نقل المرتزقة الإرهابيين إلى طرابلس حيث استغلوا حاليا الموقف الإنساني المتعلق بإعادة المواطنين الليبيين العالقين بمطارات تركيا والتي استعملت واستغلت لنقل المرتزقة الإرهابيين من المطارات التركية على ذات الرحلات المتجهة إلى مطار مصراته وكذلك استمرار الأسلحة والمعدات العسكرية من الموانئ التركية إلى ميناء طرابلس ومصراته لدعم المرتزقة والإرهابيين”.

وأردفت القيادة العامة أنها “ملتزمة بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف في إطار الالتزام المتبادل لكن لن تقبل أن تكون هي فقط المطالبة بالالتزام بوقف إطلاق النار وتترك المليشيات الإرهابية والمرتزقة يعبثون في طرابلس فسادا وإجراما وترويعا في ظل هذه الظروف الصعبة من انتشار وباء كورونا والذي ..اتخذت القيادة العامة الإجراءات الوقائية الاحترازية الممكنة في ربوع ليبيا لمواجهته…لكن نقل المرتزقة السوريين والأتراك حاليا وبالألف عبر تركيا لطرابلس مع انتشار هذا الوباء في تركيا يؤدي إلى انتشار هذا المرض القاتل بطرابلس وغرب البلاد” محملا حكومة الوفاق “المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجرائم”.

وتابعت القيادة العامة أنه “فيما يتعلق بإغلاق الموانئ والحقول النفطية” فإن “القبائل الليبية هي المعنية بهذا الأمر وذلك بسبب استخدام حكومة الوفاق ..عواد النفط في تمويل المليشيات واستجلاب الأسلحة والمرتزقة والإرهابيين من كل مكان وكذلك عدم توزيع عوائد النفط على كافة المناطق الليبية بشكل عادل”.