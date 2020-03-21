حملة لتعقيم شوارع ترهونة للوقاية من كورونا

قامت إدارة خدمات النظافة ترهونة بالاشتراك مع هيئة السلامة الوطنية بحملة لتعقيم شوارع المدينة ومعسكر التدريب ومول الشقيقة للتسوق.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المجلس البلدي، الشوارع الرئيسة والأماكن التي يرتادها المواطنون، حيث عملت على رش مواد كيميائية لتعقيمها ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المدينة للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وما تزال الحملة مستمرة من قبل المجلس البلدي وهيئة السلامة وإدارة خدمات النظافة لتشمل كافة القطاعات العامة في المدينة.

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