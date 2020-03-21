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حملة لتعقيم شوارع ترهونة للوقاية من كورونا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت إدارة خدمات النظافة ترهونة بالاشتراك مع هيئة السلامة الوطنية بحملة لتعقيم شوارع المدينة ومعسكر التدريب ومول الشقيقة للتسوق.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المجلس البلدي، الشوارع الرئيسة والأماكن التي يرتادها المواطنون، حيث عملت على رش مواد كيميائية لتعقيمها ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المدينة للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وما تزال الحملة مستمرة من قبل المجلس البلدي وهيئة السلامة وإدارة خدمات النظافة لتشمل كافة القطاعات العامة في المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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