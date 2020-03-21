أكدت الولايات المتحدة أنه آن الأوان لجميع الجهات الفاعلة لتعليق العمليات العسكرية في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في تغريدة للسفارة الأميركية بموقع “تويتر” “نرحّب بدعم (رئيس المجلس الرئاسي فائز) السراج لوقف إنساني للأعمال العدائية” مضيفة “آن الأوان لجميع الجهات الفاعلة، بما في القوات المسلحة العربية الليبية، لتعليق العمليات العسكرية، ورفض التدخل الأجنبي، وتمكين السلطات الصحية من مكافحة وباء فيروس كورونا”.