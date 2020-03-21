صحة الوفاق تكشف لبوابة إفريقيا المدن الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

أكد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي أن المدن التي تزيد فيها المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا هي المدن الحدودية التي تشهد عمليات تهريب بشر ودخول مهاجرين أجانب بطريقة غير شرعية مبينا في حوار مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن الوزارة رفعت درجات الاستعداد القصوى في كل البلديات الحدودية لتكون جاهزة لمواجهة المرض.. إلى نص الحوار:

هل يمكن أن تضعنا في صورة وضع كورونا في ليبيا؟

إلى اليوم لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بالفيروس وكل الحالات التي جرى الاشتباه فيها سابقا كانت سلبية.

صحيح أن المواطنين يشعرون ببعض التخوف وهناك بعض الإجراءات الاحترازية حيث قامت وزارة الصحة بإرسال مجموعة توصيات للمجلس الرئاسي بالخصوص والذي قام بتنفيذها في كامل ليبيا منها إيقاف العملية التعليمية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعتبر ليبيا أول دولة تتخذ هذه الإجراءات قبل تسجيل أي حالة وجميع الإجراءات المتخذة في ليبيا احترازية.

ما هي استعدادات الوزارة لمواجهة هذا المرض؟

الوزارة تواصلت مع جميع البلديات لوضعها في الصورة الحقيقية للمرض التي أعربت عن استعدادها للتعاون في هذا الشأن فهناك غرف عزل قامت وزارة الصحة بتجهيزها لتوزع على مختلف البلديات كما أن البلديات الحدودية مثل طرابلس وزوارة جرى تجهيزها بشكل كامل بغرف عزل ولباس مخصص وغرف إنعاش ولازالت الوزارة تعكف على تجهيز مختلف المناطق استعدادا لمواجهة المرض.

كم عدد الأسرة المجهزة للتعامل مع الوباء وفي أي المدن تتركز؟

إلى الآن لم نحدد عدد معين من الأسرة لاستيراده فالأمر مازال قيد التجهيز وحتى الأسرة التي جهزت في طرابلس المركزي نراها غير كافية ونحن ننتظر تجهيز جميع أماكن العزل ومن ثم نعلن عدد الأسرة.

ما المدن التي تعد الأضعف من حيث القدرة على مواجهة هذا المرض ولماذا؟

لا توجد مدن ضعيفة لكن المخاوف تتركز على المدن الحدودية التي تشهد عمليات تهريب بشر ودخول مهاجرين أجانب بطريقة غير شرعية لذلك رفعنا درجات الاستعداد القصوى في كل البلديات الحدودية لتكون جاهزة.

إلى أي مدى تنسقون مع منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد؟

منذ ظهور الوباء عالميا فإن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الوزارة فهي لا تقوم بالتنسيق فقط وإنما تعمل على أرض الواقع عبر متابعة اللجان الفنية وأعمال المركز الوطني لمكافحة الأمراض كما تشرف على عملية أخذ العينات وآلية العمل.

كم المبالغ التي رصدت للوزارة لمواجهة هذا الوباء وما بنود صرفها؟

المجلس الرئاسي خصص قرابة 500 مليون دينار لمواجهة الفيروس وننتظر الإجراءات لتسييل هذه المبالغ عن طريق المصرف المركزي وكل الأموال ستصرف على مجابهة المرض احترازا وقائيا وجلب المعدات اللازمة استعدادا لمجابهة الوباء.

ما السيناريوهات المتوقعة في ليبيا بشأن فيروس كورونا ونحن نشاهد المشكلات الموجودة بالعالم؟

بالنسبة لوزارة الصحة كل السيناريوهات متوقعة فليبيا ليست بمنأى عن باقي الدول فهي تعمل مثل باقي الدول لكننا نتخذ إجراءات احترازية للتعامل مع أي حالة يثبت إصابتها بالمرض

إلى يمدى يوجد تنسيق بين وزارتي الصحة في الشرق والغرب لمواجهة هذه الأزمة؟

نحن نعمل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي يعمل في شرق البلاد وغربها وجنوبها ويعتبر الجسم الوحيد الذي يعمل دون انقسام فخدماته تغطي كامل ليبيا بشكل واحد موحد.

ما استعداداتكم بشأن النازحين خاصة وأن ظهور هكذا مرض بينهم ربما يؤدي إلى كارثة إنسانية؟

لدينا تخوفات كبيرة على أوضاع النازحين خاصة في البلديات المكتظة بهم كبلدية تاجوراء وأيضا عين زارة لأن أغلب النازحين يتواجدون في المدارس بأعداد كبيرة