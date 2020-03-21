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وكيل وزارة الصحة يبحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقش وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة الليبية نوري الورفلي خلال اجتماع عقده مساء امس الجمعة بمستشفى أمراض الصدرية مع مدراء عدد من مدراء المستشفيات ناقش إجراءاتش مواجهة فيروس كورونا.

وحسب موقع الوزارة فقد أوضح الورفلي أن الاجتماع يهدف الى تعزيز إجراءات مواجهة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي ينبغي اتخاذها لمنع انتقال الفيروس من دول جوار ليبيا قدر الإمكان .

هذا كما أجرى الورفلي زيارة تفقدية لمركز العزل بمستشفى الكويفية حيث أشار الى أن الوزارة عملت ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على تجهيز مراكز عزل في بلديتي الكويفية وامساعد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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