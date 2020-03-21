السفارة الليبية في الأردن تدعوا الجالية الليبية الالتزام بقانون الدفاع الأردني وحظر التجول

ليبيا – أصدرت السفارة الليبية بالعاصمة الأردنية عمان بياناً شددت فيه على الجالية الليبية المتواجدة بالاردن ضرورة الالتزام وتنفيذ ما جاء في أمر الدفاع رقم (2)الصادر عن الحكومة الاردنية نظراً للظروف الطارئة نتيجة انتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم أجمع.

السفارة أكدت في بيانها أمس الجمعة على عدم التنقل والتجوال ابتداء من الساعة 7 صباحاً لنهار اليوم إلى حين صدور تعليمات بالخصوص وعدم مراجعة مركز الحسين للأورام والمستشفيات الطبية الاخرى بخصوص المواعيد الطبية فيما عدا أخذ جرعات الكيماوي المقررة.

ودعت المراجعين إلى الاتصال بالدفاع المدني بالخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة الى حين التنسيق مع الجهات الحكومية الأردنية لتسهيل آلية تنقلهم.

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