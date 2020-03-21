أصدر رئيس المجلس الرئاسي توجيهاته لكافة الجهات المسؤولة بعدم التهاون أو التساهل واتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة تجاه كل من يخالف تطبيق الإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا وكل من يعرض حياته للخطر ويهدد سلامة المواطنين.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن صالح يتابع آخر التطورات الصحية لمجابهة وباء كورونا والإجراءات التي اتخذت من قبل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والداخلية واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء ليبيا وذلك من حيث قيامهم بالتوعية والإرشاد والعلاج من خلال المواقع الصحية المخصصة لذلك والالتزام بإجراءات حظر التجول.