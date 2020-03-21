صالح يوجه باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |
21 March, 2020
أصدر رئيس المجلس الرئاسي توجيهاته لكافة الجهات المسؤولة بعدم التهاون أو التساهل واتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة تجاه كل من يخالف تطبيق الإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا وكل من يعرض حياته للخطر ويهدد سلامة المواطنين.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن صالح يتابع آخر التطورات الصحية لمجابهة وباء كورونا والإجراءات التي اتخذت من قبل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والداخلية واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء ليبيا وذلك من حيث قيامهم بالتوعية والإرشاد والعلاج من خلال المواقع الصحية المخصصة لذلك والالتزام بإجراءات حظر التجول.
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