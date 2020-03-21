الليبية لحقوق الانسان تحذر من استخدام هدنة وقف القتال لأهداف عسكرية

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إلى عدم استغلال الهدنة التي وافق عليها الجيش وحكومة الوفاق لأهداف عسكرية.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها عن ترحيبها الكبير لاستجابة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومختلف الأطراف العسكرية والسياسية، للدعوة والنداءات والمناشدات الوطنية والإقليمية الدولية لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية من أجل تمكين جميع السلطات الليبية من القدرة على الاستجابة لمكافحة وباء ‎فيروس كورونا، و ذلك نظرا للحاجة الإنسانية المُلحة التي تتطلبها الظروف الاستثنائية الراهنة من حشد وتوحيد لكافة الجهود والإمكانيات، من جميع الأطراف العسكرية والمدنية، والحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء البلاد من أجل مجابهة هذا الوباء الفتاك .

ودعت اللجنة جميع أطراف النزاع لاحترام إعلان وقف إطلاق النار والهدنه الإنسانية والالتزام الكامل به وعدم استغلال هذه الهدنة لأهداف وغايات عسكرية وتابعت “حيث يشكل وقف إطلاق النار والتهدئة عنصر أساسي لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات، ولما تمثله الهدنة الإنسانية العاجلة من أهمية قصوى تسهم في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يعانيها المدنيين الأبرياء خاصة النازحين منهم، وتسهم في الاستجابة للنداءات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل تضافر الجهود للتصدي لهذا الوباء القاتل.