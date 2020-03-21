الكتيبة 155: القوات المسلحة تتقدم في محور عين زارة

اعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي عن تقدم القوات المسلحة في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس .

وقالت الكتيبة في بيان صادر عنها أن وحدات القوات المسلحة في محور عين زاره تتقدم على قوات الوفاق وتسيطر على نقاط جديدة باتجاه جزيرة الفرناج والكحيلي، مضيفة أن قوات الوفاق تتقهقر وتنهار تحت ضربات القوات المسلحة.

ويشهد محور عين زارة اشتباكات عنيفة منذ عدة أيام بين الجيش وقوات الوفاق، وكانت مصادر عسكرية أكدت أن محور عين زارة، الذي يشهد اشتباكات مستمرة في محاولة من قوات الوفاق لاسترجاعه.

واشارت المصادر إلى أن الجيش تصدى بنجاح لهجمات قوات الوفاق، مرجحاً سيطرة الجيش على منطقة عين زارة قريباً.

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