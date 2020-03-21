الداخلية تستثني قطاعات إضافية من حظر التجوال المفروض

أصدر مدير أمن بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز تعليماته لمراكز الشرطة والأقسام الضبطية وجميع الأجهزة الأمنية بالمدينة بإضافة استثناءات للأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم استثناءهم من قرار فرض حظر التجول وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية بالخصوص.

وجاء في كتاب وزارة الداخلية استثناء فرق الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية ومنتسبي جهاز الإسعاف والطوارئ، وموظفي الشركة العامة للكهرباء المكلفين بالعمل أثناء ساعات حظر التجول، وشاحنات نقل الوقود والغاز، ومنتسبي الهلال الأحمر والعناصر الطبية والطبية المساعدة والصيادلة وفنيي المختبرات الطبية، كما تم استثناء الصحفيين والإعلاميين المكلفين بمهام رسمية أثناء ساعات حظر التجول، إضافة إلى موظفي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومشروع النهر الصناعي وموظفي شركة الخليج العربي للنفط وموظفي شركة البريقة لتسويق النفط المكلفين بأعمال أثناء ساعات حظر التجول.

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