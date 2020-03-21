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دون دعم رسمي.. متطوعون يرممون مركز الأورام سرت

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يجري العمل على قدم وساق من قبل لجنة تطوعية في سرت لصيانة مركز علاج الأورام بالإمكانيات المتاحة من خلال حملة التبرعات، ودون أي دعم رسمي.

وبعد نحو 4 أشهر من أعمال الصيانة، اقترب موعد الافتتاح بعد أن وصلت نسبة الإنجاز 85 % مع قرب افتتاح العيادات الخارجية، وسط نداءات لمد يد العون للمتطوعين في ظل ظروف صعبة يعملون فيها من أجل مدينتهم والوطن.

يشار إلى أن المركز الواقع بمنطقة السواوة تم تخصيصه ليكون مركزا مختصا لعلاج الأورام في المدينة التي عانت كثيرا جراء ظروف الحرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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