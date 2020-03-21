دون دعم رسمي.. متطوعون يرممون مركز الأورام سرت

يجري العمل على قدم وساق من قبل لجنة تطوعية في سرت لصيانة مركز علاج الأورام بالإمكانيات المتاحة من خلال حملة التبرعات، ودون أي دعم رسمي.

وبعد نحو 4 أشهر من أعمال الصيانة، اقترب موعد الافتتاح بعد أن وصلت نسبة الإنجاز 85 % مع قرب افتتاح العيادات الخارجية، وسط نداءات لمد يد العون للمتطوعين في ظل ظروف صعبة يعملون فيها من أجل مدينتهم والوطن.

يشار إلى أن المركز الواقع بمنطقة السواوة تم تخصيصه ليكون مركزا مختصا لعلاج الأورام في المدينة التي عانت كثيرا جراء ظروف الحرب.

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