حكومة الوفاق تعلن حظر التجوال 12 ساعة

أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءا حتى 6 صباحاً اعتباراً من غد الأحـد.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، يُستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

فيما يقفل إقفالا تاماً على مدى اليوم، المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمتنزهات والنوادي والمحال التجارية، وتمنع إقامة الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

ويُستثنى من القفل العام شركات ومحلات المواد الغدائية والمخابز ومحطات الوقود، خلال فترة السماح بالتجول.

وتتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا