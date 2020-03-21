

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 March, 2020

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستجابة كل من حكومة الوفاق الوطني و”الجيش الوطني الليبي” لنداءات وقف القتال لأهداف إنسانية، ،داعية أن يلتزم الطرفان بوقف فوري للاقتتال على جميع الجبهات بغية إتاحة الفرصة للسلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

و دعت البعثة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،جميع الأطراف إلى توحيد جهودها والعمل معاً من أجل توجيه كل الطاقات والموارد لدعم الليبيين والسلطات المحلية في سبيل تحسين استعدادها لمواجهة خطر هذا الوباء العالمي والحيلولة دون حدوث عواقب كارثية. ويشمل ذلك السماح بتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير السلع والمواد الغذائية دون معوقات، وإتاحة المجال لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في القطاع الصحي للعمل دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

كما تأمل البعثة أن يفضي وقف الاقتتال لأغراض إنسانية في نهاية المطاف إلى قبول قيادتي الطرفين الليبيين لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في 23 شباط/ فبراير بتيسير من الأمم المتحدة، وذلك في إطار المحادثات التي جرت في جنيف من خلال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5