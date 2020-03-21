تأهب أمني لتطبيق حظر التجول في المرج

باشرت مديرية أمن المرج في تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم بتشكيل غرفة طوارئ وتسيير دوريات أمنية لتطبيق تنفيذ حظر التجول حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

وبدت حالة التأهب والاستعدادات على أشدها في المدينة، حيث ينفذ حظر التجول غرفة طوارئ مصغرة تضم قسم شرطة النجدة والدوريات و التمركزات الأمنية ومراكز الشرطة بـ فرزوغة والعويلية و قسم المرور والتراخيص وجهاز الأمن المركزي المرج.

وتم تقسيم المدينة إلى عدة مربعات أمنية وتمتد حدود اختصاصها إلى الحدود الإدارية للمدينة لمنع التجول حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

وتأتي هذه الخطة الأمنية المصغرة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد و نداءات عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام خلال المدة المنصوص عليها وفق قرار وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

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