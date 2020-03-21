البعثة الأممية ترحب باستجابة الجيش وحكومة الوفاق لنداءات وقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا24

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستجابة كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني لنداءات وقف القتال لأهداف إنسانية من أجل مواجهة وباء كورونا المستجد.

وأعربت البعثة عن وأملها بأن يلتزم الطرفان بوقف فوري للاقتتال على جميع الجبهات بغية إتاحة الفرصة للسلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

ودعت البعثة، في بيان، جميع الأطراف إلى توحيد جهودها والعمل معاً من أجل توجيه كل الطاقات والموارد لدعم الليبيين والسلطات المحلية في سبيل تحسين استعدادها لمواجهة خطر هذا الوباء العالمي والحيلولة دون حدوث عواقب كارثية.

وقالت، إن ذلك يشمل السماح بتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير السلع والمواد الغذائية دون معوقات، وإتاحة المجال لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في القطاع الصحي للعمل دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

كما أعربت البعثة عن أملها بأن يفضي وقف الاقتتال لأغراض إنسانية في نهاية المطاف إلى قبول قيادتي الطرفين الليبيين لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في 23 فبراير بتيسير من الأمم المتحدة، وذلك في إطار المحادثات التي جرت في جنيف من خلال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5.

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