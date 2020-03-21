المجلس الرئاسي يعلن حظر التجول ويحدد ضوابط الاغلاق والمنع والاستثناءات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من يوم غد الأحد.

واستثنى قرار المجلس الصادر اليوم السبت، من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

وأوضح القرار، أنه يستثنى من القفل العام شركات ومحلات المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود، خلال فترة السماح بالتجول، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

ووفقا لنص لقرار، يقفل إقفالًا تامًّا على مدى اليوم، المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمتنزهات والنوادي والمحال التجارية، وتمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

ونص قرار المجلس الرئاسي، أن تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول، بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الالتزام بأقل عدد ممكن من الموظفين والحد من التزاحم والاختلاط.

وكلف المجلس في قراره، وزارة الداخلية والجيش الليبي التابع له ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات، مطالبا بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، داعيا الجهات المختصة إلى تنفيذه.

وشدد المجلس، على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من الرسوم بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1955 بشأن حالة الطوارئ، والمادة 467 من قانون العقوبات والمادة 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973.

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