الداخلية ببنغازي تباشر في توزيع مواد ومستلزمات طبية على عناصر الأمن لمواجهة وباء كورونا

أخبار ليبيا24

باشرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية اليوم السبت في توزيع المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الأمراض والأوبئة لكافة عناصرها المكلفين بمهام أمنية وعلى رأسها تنفيذ قرار فرض حظر التجول.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الوزارة استلمت الدفعة الأولى من القفازات الطبية والكمامات الواقية إضافة إلى المطهرات الكحولية من قبل جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وقال، إن عيادة ابن زهر التابعة للوزارة باشرت بتسليم المعدات والمستلزمات الطبية على المديريات والإدارات تباعا، وذلك للوقاية من وباء كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى ليبيا.

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