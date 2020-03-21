بيت الشباب ببنغازي يبدي استعداده التحول لحجر صحي ضد كورونا

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

21 March, 2020

وجه عبدالحميد العبار المدير المكلف ببيت الشباب بنغازي التابع لجمعية بيوت الشباب الليبية رسالة الى رئيس وزراء الحكومة الليبية و رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ابدى فيها تعاون ادارة بيت الشباب بنغازي بان يكون مقره الواقع بالمدينة الرياضية بنغازي مركزا للحجر الصحي لمكافحة وباء كورونا.

وجاء في الرسالة أن بيت الشباب بنغازي يقدم هذا العرض دعما للاجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء الذي يجتاح اغلب العالم .