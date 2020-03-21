اخبار ليبيا الان

بيت الشباب ببنغازي يبدي استعداده التحول لحجر صحي ضد كورونا

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

21 March, 2020

وجه عبدالحميد العبار المدير المكلف  ببيت الشباب بنغازي التابع  لجمعية  بيوت الشباب الليبية رسالة الى رئيس وزراء الحكومة الليبية و رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ابدى  فيها  تعاون ادارة بيت الشباب بنغازي  بان يكون مقره الواقع بالمدينة الرياضية بنغازي مركزا للحجر الصحي لمكافحة وباء كورونا. 

وجاء في الرسالة أن بيت الشباب بنغازي يقدم هذا العرض دعما للاجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء الذي يجتاح اغلب العالم .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك