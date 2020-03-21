السراج يثني على نجاح انتخابات نقابة المحامين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هنأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، على نجاحهم في إجراء انتخاباتها في جميع أنحاء ليبيا.

ووصف السراج في بيان لها اليوم السبت، هذه الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي بـ”النزيهة والشفافة”، مؤكدا أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف العصيبة والمخاطر التي تواجه أمتنا يدل على عزيمة وصدق وشجاعة المحامين، وفق قوله.

وأشار البيان، إلى إجراء الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا، متمثلة في الدوائر الانتخابية: طبرق وبنغازي وسبها ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية وغريان، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على صفحته الرسمية في “فيسبوك” اليوم السبت.

وكان عبدالرؤوف قمبيج قد فاز بمنصب نقيب المحامين الليبيين الخميس الماضي، بحصوله على 420 صوتا، والمحامي عمر عبدالحميد ماضي نائبا للنقيب، وذلك خلال الانتخابات التي تمت في 17 مارس الجاري، وأثنت عليها البعثة الأممية لدى ليبيا.

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