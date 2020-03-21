اخبار ليبيا الان

بالصور: تعقيم سجن «الجديدة رجال» للوقاية من «كورونا»

تم النشر منذُ 19 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عقمت إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل بحكومة الوفاق إدارة وعنابر سجن الجديدة (رجال)، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى الوقاية من خطر فيروس «كورونا المستجد».

وقالت وزارة العدل في بيان إن أعمال التعقيم التي جرت الخميس الماضي، تمت بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة «رويال» للخدمات الطبية، وتأتي في إطار حرص الوزارة على صحة العاملين والنزلاء على حد سواء بجهاز الشرطة القضائية.

اقرأ أيضا وزارة العدل «تباشر» بصيانة محكمة ونيابة تاورغاء

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة تدابير احترازية اتخذتها وزارة العدل للوقاية من الفيروس، من بينها تقليل الزيارات الشخصية للنزلاء إلى الحد الأدنى، وقصرها على الأقارب من الدرجة الأولى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • “عقمت إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل بحكومة الوفاق إدارة وعنابر سجن الجديدة (رجال)، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى الوقاية من خطر فيروس «كورونا المستجد”…. اضحكنى هذا الخبر كثيرا ، ما هو التعقيم المستحدم حتى يستفيد منه العالم المتقدم لأنه من ليبيا دائماً يأتى الجديد ( المؤرخ الإغريقى هيردوث) ، ربما هذا التعقيم يقتل البرغوت او القمل او القوارض وغيرها من الحشرات ، ولكنه لا يقتل او يقلل من كورونا فيروس ، واذا كان هذا التعقيم صالح لهذا الآمر فان الدول المتقدمة والتى سبقتنا فى ذلك لرشت بهذا التعقيم وانتهى الآمر ولكن الآمر يختلف كلياً، ولكن الاحتراز الوقائى يتم بالمراقبة الشديدة لجميع المنافد البرية والبحرية والجوية ، ووضع القادمون من الخارج فى حجر صحى لمدة 3 اسابيع ، لأن الكامرات الحرارية لا تستطيع الكشف عن حامل الفيروس ولكن تقيس درجة حرارة الشخص الواقف امامها فقط لاغير ، وحتى البواخر الناقلة للبضائع القادمة او العابرة لثك الدول الموبؤة بكورونا فيروس يجب الا تدخل الى البلاد ، وكذلك يجب توخى الحذر من المساعدات الطبية من بعض الدول ، ربما تشكل على ليبيا وعلى الشعب الليبي حرباً بيولوجية تفتك بنا جميعاَ
    حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء او مكروه .

    رد