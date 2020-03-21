خلال أيام قليلة .. الأغا: الحكومة التركية ستقوم بوضع يدها على أموال ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، اليوم السبت، إن الحكومة التركية ستقوم خلال الأيام القادمة بوضع يدها على أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع لأجل وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي.

الأغا أضاف، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تركيا ستقوم بوضع يدها على مساهمات المصرف الليبي الخارجي في البنوك، وذلك تنفيذًا لأحكام لصالح شركات تركية”.

وكان رئيس لجنة أزمة السيولة، كشف أن لديه معلومة مؤكدة بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، سيضع وديعة ذات عائد صفري بقيمة أربعة مليار دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي.

وأضاف الأغا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “تلك الوديعة ستكون لمدة أربعة سنوات، ولا يحق للمركزي الليبي كسرها، إلا بعد انتهاء المدة وفق الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24