سفن منوعة تصل ميناء بنغازي

وصلت إلى ميناء بنغازي عدد من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع مختلفة بينها حبوب واسمنت وحاويات.

وبحسب المعلومات المنشورة حديثا من إدارة الميناء، فقد دخلت ناقلة الحاويات (اماندا اف) للرصيف التجاري الساعات الماضية، وعلى متنها 278 حاوية بها بضائع لصالح القطاع الخاص.

ورست حاملة الحبوب (قولدن بي) التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع وعلى متنها نحو 8 آلاف طن حبوب شعير.

أما فيما يخص واردات مواد البناء، فما زالت ناقلة الاسمنت (اويا ستار) راسية على الأرصفة التجارية وعلى متنها 17 ألف طن من الإسمنت السائب.

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