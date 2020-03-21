لمخالفته التعليمات .. القبض على مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، تنفيذ تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، بالقبض على مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي عميد صالح الكاديكي.

وذكرت إدارة البحث الجنائي، في بيان لها، أنه سيتم إيداع “الكاديكي” في الحجز رهن التحقيق، لمخالفته التعليمات بمنح الإذن لقاعة “جميلة” بأن تفتح اليوم السبت لإقامة مأدبة غداء.

وأوضحت أن بوشناف، كان قد أصدر أوامره المشددة بقفل صالات المناسبات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع وصول وباء كورونا إلى ليبيا.

وأكد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، على ضرورة الالتزام بالبلاغات الصادرة عن الوزارة حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وصول فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24