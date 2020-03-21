“الوطنية للنفط” تتخذ إجراءات للوقاية من كورونا

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم السبت، قرارا يلزم الشركات والمراكز والمعاهد التابعة لها بتقليص عدد العاملين في الحقول والموانئ النفطية للحد الأدنى، بالإضافة لتعليق العمل في الشركات الوطنية لمدة أسبوع، على أن يتم تسيير الأعمال عن طريق لجان الطوارئ بنظام المناوبة في إطار الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وطالبت المؤسسة بتعليق العمل في العيادات الخارجية في مصحة النفط بطرابلس لمدة أسبوع أعتبارا من الأحد، باستثناء قسم الطوارئ ومركز الإيواء.

وكانت عدد من الشركات النفطية أعلنت خلال الأيام الماضية، إجراءات احترازية، بينها شركة الواحة للنفط التي جهزت غرفة حجر صحي في حقل الواحة بالتزامن مع وقف شركات نفطية أخرى استجلاب عمالة أجنبية إلى إشعار آخر.

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