اخبار ليبيا الان

“الوطنية للنفط” تتخذ إجراءات للوقاية من كورونا

تم النشر منذُ 17 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم السبت، قرارا يلزم الشركات والمراكز والمعاهد التابعة لها بتقليص عدد العاملين في الحقول والموانئ النفطية للحد الأدنى، بالإضافة لتعليق العمل في الشركات الوطنية لمدة أسبوع، على أن يتم تسيير الأعمال عن طريق لجان الطوارئ بنظام المناوبة في إطار الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وطالبت المؤسسة بتعليق العمل في العيادات الخارجية في مصحة النفط بطرابلس لمدة أسبوع أعتبارا من الأحد، باستثناء قسم الطوارئ ومركز الإيواء.

وكانت عدد من الشركات النفطية أعلنت خلال الأيام الماضية، إجراءات احترازية، بينها شركة الواحة للنفط التي جهزت غرفة حجر صحي في حقل الواحة بالتزامن مع وقف شركات نفطية أخرى استجلاب عمالة أجنبية إلى إشعار آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك