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حكومة الوفاق: الجيش الليبي يتحالف مع وباء كورونا ضدنا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت حكومة الوفاق انه رغم الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا،تواصل قوات الجيش اعتداءها على الأحياء السكنية والمرافق المدنية في طرابلس ما أدى الى مقتل عدد من المدنيين.

وأضاف البيان أن قوات الجيش انتهزت انشغال حكومة الوفاق بجائحة كورونا،حيث واصلت انتهاكته باستمرار في تحالف غير مسبوق مع الوباء بحسب وصف البيان.

وأكد بيان الوفاق مخاطبا المجتمع الدولي أن تجربته الطويلة مع قوات الجيش اثبتت أنها غير معنية بالسلام،ولن تتراجع عن سعيها الدؤوب للوصول الى السلطة بشتى الطرق.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وأن يتخذ موقفا جادا حازما ورادعا يوقف جرائم قوات الجيش ويضع حدا لها.

وختم البيان بالقول”نحتفظ بحق الرد على ماتتعرض له عاصمتنا ومواطنينا من انتهاكات في اطار حقنا المشروع في الدفاع عن النفس”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اصبحت ااهدنه لعب عيال من طرف حكومة الفرقاطه مره مرحبه بالهدنه ومره خارقه لها واليوم أنطبق عليها المثل القائل ضربني وبكي وسبقني وأشتكي المليشيات الارهابيه المدعومه من الحكومه التركيه ومرتزقه سوريين تخترق الهدنه ثم توهم الجميع بأن الجيش هو الذي أخترقها يعني أم الجلابيب ترمي عليك جلابيبها

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    • ياولد القحبة يلعن دين زكمك والله لما انيك أمك وأم أمك والعيلة كلها ياخرا
      حفتر سينتهي أمره وسوف تندمون يوم لاينفع الندم ياكلاب المال والسلطة والله لما اأنيك ربكم لأن ربكم الشيطان وقوات زبي الروسية

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