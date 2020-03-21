حكومة الوفاق: الجيش الليبي يتحالف مع وباء كورونا ضدنا

قالت حكومة الوفاق انه رغم الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا،تواصل قوات الجيش اعتداءها على الأحياء السكنية والمرافق المدنية في طرابلس ما أدى الى مقتل عدد من المدنيين.

وأضاف البيان أن قوات الجيش انتهزت انشغال حكومة الوفاق بجائحة كورونا،حيث واصلت انتهاكته باستمرار في تحالف غير مسبوق مع الوباء بحسب وصف البيان.

وأكد بيان الوفاق مخاطبا المجتمع الدولي أن تجربته الطويلة مع قوات الجيش اثبتت أنها غير معنية بالسلام،ولن تتراجع عن سعيها الدؤوب للوصول الى السلطة بشتى الطرق.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وأن يتخذ موقفا جادا حازما ورادعا يوقف جرائم قوات الجيش ويضع حدا لها.

وختم البيان بالقول”نحتفظ بحق الرد على ماتتعرض له عاصمتنا ومواطنينا من انتهاكات في اطار حقنا المشروع في الدفاع عن النفس”.