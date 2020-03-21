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“مكافحة الأمراض”: لا حالات كورونا حتى الآن

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء السبت، بيانا بشأن حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيانه الذي نشره بصفحته في “فيسبوك”، إنه تسلم السبت، عينتين لحالتين يشتبه إصابتهما بفيروس كورونا من مستشفى الهضبة العام، مستشفى مصراتة.

وأشار إلى أنه وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج التحليل سالبة، وأنها خالية من مرض الكورونا المستجد.

يذكر أن المؤسسات الصحية في ليبيا لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، وجميع الحالات المشتبه بإصابتها يثبت بعد الفحص المختبري أنها لا تحمل الفيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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