“مكافحة الأمراض”: لا حالات كورونا حتى الآن

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء السبت، بيانا بشأن حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيانه الذي نشره بصفحته في “فيسبوك”، إنه تسلم السبت، عينتين لحالتين يشتبه إصابتهما بفيروس كورونا من مستشفى الهضبة العام، مستشفى مصراتة.

وأشار إلى أنه وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج التحليل سالبة، وأنها خالية من مرض الكورونا المستجد.

يذكر أن المؤسسات الصحية في ليبيا لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، وجميع الحالات المشتبه بإصابتها يثبت بعد الفحص المختبري أنها لا تحمل الفيروس.

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