طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والامطار والحرارة ليوم الأحد

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الاحد أن تستمر الأجواء يوم الأحد متقبلة بأغلب مناطق البلاد حيث ينتظر أن تكون الرياح نشطة نسبياً خصوصاً بالشمال والجنوب الشرقيين حيث تتثر الغبار والأتربة ومع تحسن بسيط بالمناطق الغربية.

وبحسب التقرير فإن احتمالية هطول أمطار خفيفة الليلة واردة في سهل بنغازي والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من المعدلات بمعظم الجهات وتشهد ارتفاعاً كبيراً بالجنوب الشرقي.

وفيما يلي تفاصيل الأجواء وحالة الطقس ليوم الاحد 22 مارس:

المنطقة الغربية:

الاجواء شبه معتدلة والرياح تخف سرعتها ودرجات الحرارة تتراجع عن يوم السبت.

المناطق الوسط والجنوب:

الاجواء شبه مستقرة والريح سرعتها خفيفة عن يوم السبت بمناطق الجنوب الغربي، وتنشط وتحرك الاتربة والغبار بمناطق الجنوب الشرقي مع إرتفاع لدرجات الحرارة واحتمال وارد لهطول أمطار متفرقة على جالو وبعض المناطق بشكل متفرق.

المناطق الشرقية والجبل الاخضر:

التقلبات الجوية تصل إلى المنطقة الشرقية ومن المتوقع الساعات القادمة وخلال الفجر هطول للأمطار بشكل متفرق على بعض مناطق خصوصا الجبل الاخضر، صباحاً الرياح تنشط وتحرك الاتربة والغبار.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المناطق الغربية مابين 18° – 25° درجة

مناطق الوسط والجنوب مابين 23°- 36° درجة

مناطق الشرقية والجبل مابين 19°- 27° درجة.

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