«الرئاسي» يطالب المجتمع الدولي باتخاذ «موقف رادع» ضد استمرار الاعتداءات على العاصمة

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، المجتمع الدولي باتخاذ «موقف جاد حازم رادع» ضد «الاعتداءات اليومية المستمرة على الأحياء السكنية والمرافق المدنية» في العاصمة طرابلس.

وأتهم المجلس الرئاسي في بيان، قوات القيادة العامة بتنفيذ «هذه الاعتداءات»، مؤكدًا احتفاظه بحق الرد على «ما تتعرض له عاصمتنا ومواطنينا من اعتداءات وانتهاكات في إطار حقنا المشروع في الدفاع عن النفس».

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كما أتهم الرئاسي القوات التابعة للقيادة العامة باستهداف «منطقة عين زارة بالقصف والمدينة القديمة القديمة التي تعتبر إرثًا حضاريًا يشكل أبرز المعالم المعمارية للعاصمة».

و«شكك» المجلس في التزام القيادة العامة بوقف القتال، قائلًا:«قلنا مرارًا أننا لم نجد شريكًا حقيقيًا للسلام (…) تؤكد تجربتنا الطويلة انه (القيادة العامة) لا يعنيه السلام، ولن يتراجع عن سعيه للسلطة وإعادة الحكم الشمولي».

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