“صيادلة ليبيا” .. تكذب ترامب “بلاكونيل” له مضاعفات خطيرة ولا يعالج كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كذبت نقابة صيادلة ليبيا، ادعاءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الدواء المعروف تجارياً باسم “بلاكونيل” قد يكون فعالا ضد فيروس كورونا المستجد .

النقابة أوضحت في بيان لها أن الدواء الذي أشار إليه ترامب لعلاج الملاريا والتهاب المفاصل المعروف تجاريا باسم “بلاكونيل”، والذي قال إنه قد يكون فعالا ضد فيروس كورونا له مضاعفات خطيرة.

وأكدت أن هذه المضاعفات تتمثل في اعتلال عضلة القلب وتلف في الشبكية، كما أن الدواء مصنف في خانة التحذيرات بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع ولا يصرف إلا عن طريق طبيب مختص.

وطالبت من الصيادلة عدم صرف هذا العقار إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب مختص، مشيرة إلى أنه غير مصرح له بالاستخدام إلى الآن كعلاج ضد فيروس “كورونا” المستجد، وأن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخول لها وضع سياسات صرفه واستعماله في حال ثبوت فعاليته ضد الفيروس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام عقار كلوروكين المضاد للملاريا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولو أن السلطات الصحية أبدت موقفا يلقي شكوكا على إعلانه.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، نقلته DW الألمانية، طالعته “أوج”، إنه سيكون بوسعهم توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري، معتبرا أن ذلك قد يبدل الوضع في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19.

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